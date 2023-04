Banijay boucle haut la main son refinancement bancaire

Au-delà des espérances. Banijay a bouclé le 6 avril le refinancement d’une partie de sa dette bancaire, une opération lancée fin mars qui lui a permis d’étaler ses échéances de dette dans le temps et au passage, d’augmenter les montants levés.

Le groupe de production audiovisuelle a repoussé de trois ans, à mars 2028, l’échéance de deux loans, l’un en euros et l’autre en dollars, d’un équivalent de 875 millions d’euros. «La transaction a été sursouscrite plus de deux fois», s’est félicité Banijay dans un communiqué. L’emprunteur en a profité pour accroître de 200 millions d’euros les montants des prêts.

Bons résultats

La tranche en euros a été relevée de 453 à 555 millions d’euros, et paie une marge de 475 points de base au-dessus de l’Euribor. La tranche en dollars passe de 460 à 570 millions de dollars, et avec une marge de 375 pb au-dessus du taux de référence en dollars SOFR. Ces ressources supplémentaires accroîtront la trésorerie et serviront à rembourser de la dette sécurisée.

Contrôlé par FL Entertainment, le producteur audiovisuel a pu mettre en avant ses bons résultats. Il a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires pro forma de 3,2 milliards d’euros, en hausse de 18% sur un an, pour une hausse de 14,7% de son Ebitda ajusté.