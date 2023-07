L’euro a repris du poil de la bête. Cette hausse s’explique en particulier par la baisse généralisée du dollar américain face aux devises principales. Les investisseurs institutionnels sont désormais positionnés à la vente sur le dollar (c’est un fait majeur) car ils anticipent que la Réserve Fédérale américaine devrait stopper son processus de durcissement monétaire très prochainement. Mais ce n’est pas suffisant pour expliquer l’envolée de l’euro sur les dernières séances. En effet, on observe aussi que l’euro a rebondi fortement face au dollar canadien. C’est certainement lié au fait que le marché prévoit désormais que la Banque Centrale Européenne pourrait être l’une des dernières banques centrales majeures à atteindre le taux terminal. Une telle hausse de l’euro devrait conduire à des prises de bénéfice à court terme.

