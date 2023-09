Auxiga acquiert la totalité du capital de BFR Expertise & Solutions

Auxiga se voit entrer dans «une nouvelle ère» avec la reprise de la totalité du capital de BFR Expertise & Solutions, dont le spécialiste des garanties sur stocks avait déjà pris une part minoritaire en février dernier. De fait, Auxiga se présente désormais comme leader français du conseil en financement du besoin en fonds de roulement (BFR). L’acquéreur précise que cette transaction «structurante pour le secteur» se réalise «après plusieurs mois d’un partenariat fructueux et de nombreuses opérations significatives en commun».

Diversification

«Ce choix stratégique s’inscrit dans une dynamique évidente pour Auxiga, plaide son président Arben Bora : accompagner nos clients au plus près de leurs besoins à travers une offre élargie et sur-mesure» dans le financement de la croissance et les besoins de trésorerie. De fait, leader en France et en Belgique des garanties sur stocks, Auxiga dit franchir un nouveau cap en renforçant son activité de conseil et en diversifiant son expertise produits avec l’affacturage, l’assurance-crédit ou le leasing. Le groupe confirme ainsi son ambition d’étendre ses activités à l’ensemble des actifs financiers alors que les entreprises font face à une conjoncture économique imprévisible, marquée par un renchérissement de crédit, l’augmentation des taux et le remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE).

Auxiga fait part d’une hausse de 7% de son chiffre d’affaires au premier semestre, hors entrée au capital de BFR Expertise & Solutions. Ce dernier vise par la voix de son président Laurent Dray un triplement du sien à horizon 2025.

Fort de 140 collaborateurs en Europe, le groupe accueille pleinement une équipe de cinq personnes, les deux associés Nicolas Bouët et Laurent Dray rejoignant le comité de direction.