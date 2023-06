Arkéa étoffe le financement des transitions ESG

Le vent de l’énergie durable souffle à la pointe Bretagne. Brest métropole habitat (Bmh) en l’occurrence, principal bailleur social du Finistère, est le premier à bénéficier du nouveau prêt Arkéa Impulse lancé par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Impulse pour le mouvement de transition environnementale et sociale que doivent revêtir les candidats. Bmh souscrit un prêt de 10 millions d’euros à 25 ans afin d’améliorer la performance énergétique de plus de 600 logements sociaux, avec l’objectif de passer de diagnostics E, F ou G à A, B ou C d’ici 2030.

Arkéa Impulse, précise le prêteur, est accessible sans limite de montant aux PME, ETI, institutionnels et acteurs publics, ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier. Avec un durée pouvant aller jusqu’à 25 ans, en cohérence avec des projets de transition dont le retour sur investissement n’est pas toujours immédiat, relève Arkéa. La nouvelle offre comprend 42 objectifs de transition, chacun associé à un indicateur clé de performance, selon une méthodologie revue annuellement par un tiers. Ce nouveau prêt est assorti de conditions bonifiées, qui sont, ajoute le groupe bancaire, en partie financées par le support de placement Kéréa Terme Impulse.

Directeur du développement chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Guénolé Quéau indique que «notre ambition, à horizon 2024, est de consacrer 50% de notre production annuelle de crédits moyen long terme à des projets de transition ou à des structures qui s’engagent dans une démarche ESG».

Bonification

Après avoir souscrit en 2022 un prêt à impact Arkéa PACT de 10 millions d’euros (prêts dont Arkéa se flatte d’une production totale de plus d’un milliard d’euros depuis 2020, Bmh a souhaité renforcer sa démarche de transition énergétique et climatique avec ce nouveau crédit ciblé sur un projet de rénovation visant à diminuer le bilan carbone de son parc locatif. Concrètement, la réhabilitation financée va permettre de diminuer les consommations énergétiques des logements de 30% à 54%.