Allianz Trade développe son assurance-crédit Excess

Corollaire d’une économie en ralentissement, Allianz Trade table sur une demande croissante pour son assurance Excess of Loss (XoL). Le leader de l’assurance-crédit annonce l’extension de ses équipes spécialistes de l’assurance pour excédent de pertes. Adapté à des contextes incertains, ce type de couverture intervient au-delà d’une franchise définie conjointement par l’assuré et l’assureur et doit servir en cas de sinistres importants qui pourraient mettre en difficulté le bilan de l’entreprise assurée. Les garanties offrent une protection contre les risques catastrophes, tels l’insolvabilité et le risque politique et ne peuvent pas être annulées par l’assureur. L’assuré conserve le risque d’impayé structurel supportable.

Marchés en croissance

Le groupe a lancé la solution XoL il y a dix ans au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et procède actuellement à des recrutements pour renforcer ses équipes de spécialistes en Allemagne et à Singapour. En outre, il crée l’activité en Espagne et au Brésil, deux autres marchés en croissance pour l’assurance-crédit en général. Pour l’instant, la France n’est pas incluse dans le dispositif.

La solution XoL d’Allianz Trade est utilisée par 300 entreprises, plutôt moyennes et grandes car les solutions Excess laissent la gestion des risques et du recouvrement aux mains de l’assuré.