Agicap étoffe sa palette avec la gestion des dépenses

Agicap poursuit la construction de son offre intégrée de gestion de trésorerie. Depuis sa création en 2016, la fintech lyonnaise avait assemblé trois briques, celles de la prévision de trésorerie, du paiement fournisseurs et de la relance clients. Elle y ajoute celle de la gestion des dépenses des collaborateurs. A ses yeux «une étape majeure dans son engagement auprès des entreprises». L’ambition est ici de présenter aux directions financières une vision claire sur l’intégralité de dépenses, toujours de façon centralisée et en temps réel. L’offre passe par la création et la gestion de cartes de débit virtuelles et physiques et le contrôle de non-dépassement des plafonds autorisés, ainsi que par l’intégration à la suite complète de gestion de trésorerie d’Agicap. Cofondatrice de Wooskill, Elodie Roussel a fait partie de la centaine de testeurs de la nouvelle brique : «la solution permet à nos employés d'éviter les avances pour plus de confort. Cela nous simplifie et fluidifie également la récupération des justificatifs en évitant les allers-retours», témoigne Elodie Roussel, cofondatrice de la plateforme collaborative d’échange de compétences Wooskill, qui a fait partie de la centaine de testeurs d’Agicap Gestion des dépenses.

Quand chaque euro compte

Pas de doute pour Clément Mauguet, cofondateur d’Agicap, les bénéfices pour ses clients sont multiples. Une baisse des dépenses, tout d’abord, «car les budgets ne sont plus dépassés, c’est important quand chaque euro compte». Une division par deux, ensuite, «du temps passé à la clôture des comptes, les justificatifs numériques étant traités au fil de l’eau». La gratuité, enfin, et le dirigeant insiste sur cet argument : «si nous ne sommes pas les premiers à proposer ce service, notre offre de gestion des dépenses est totalement gratuite, sous réserve d’utilisation minimum». Mieux, et là encore chaque euro compte, «nous n’imposons aucun seuil minimum de trésorerie bloqué», pointe Clément Mauguet. C’est l’offre intégrée de services qui permet à Agicap de miser sur l’utilisation des autres briques, payantes.

Agicap ne s’arrêtera pas en si bon chemin, avec l’horizon de «développer la plateforme tout-en-un de gestion de trésorerie pour les PME et ETI en Europe», afin de permettre aux entreprises de «se concentrer sur l’essentiel : l’analyse et la prise de décisions». Dès lors, «quand bien même nous proposons d’ores et déjà à la direction financière une large palette de services, nous allons poursuivre notre diversification», indique Clément Mauguet. Avec prochainement au menu l’optimisation des placements, «cela nous semble naturel d’aller vers ce service, beaucoup d’entreprises laissent dormir la trésorerie» selon le dirigeant d’Agicap.