Le Crédit Agricole propose un dividende hors norme

Les Caisses régionales du Crédit Agricole, principaux actionnaires du Crédit Agricole SA, n'auront finalement pas longtemps à attendre pour récupérer leur dû. Lors de la présentation de ses résultats pour l’année 2020 (lire ci-dessous), le Crédit Agricole SA a annoncé le versement d’un dividende de 0,8 euro par action, soit un taux de distribution (pay-out) de 66,6%. Ce montant, très supérieur aux 50% distribués en temps normal, prend en compte une partie des sommes qui n'avaient pas été distribuées en 2019. En milieu de matinée, le cours de l'action Crédit Agricole progressait de près de 5% dans un marché parisien en baisse de 0,12%.

Cette décision a été prise alors que la Banque centrale européenne impose aux banques de limiter la distribution des dividendes en numéraire au maximum entre 20 points de base du ratio de solvabilité CET1 et de 15% de la somme des résultats de l’année 2019 et 2020. La banque a réussi à optimiser sa politique de distribution en utilisant toutes les possibilités qui lui étaient offertes.

Elle a d'abord profité de son caractère particulier de banque cotée au sein d'un groupe mutualiste. « Nous appliquons les recommandations de la Banque centrale européenne, mais au niveau du Groupe Crédit Agricole, plus large que Crédit Agricole SA, et dont la solvabilité est plus élevée. C’est avec ce raisonnement que nous pouvons distribuer un dividende qui commence à rattraper ce que nous n’avons pas payé en 2019 », a précisé Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole.

La solution de la sortie en actions

Par ailleurs, la distribution se fera en numéraire avec la possibilité offerte aux détenteurs de titres de se faire payer en actions. Or, les dividendes en actions n'entrent pas dans les restrictions imposées par la BCE, puisqu'ils n'impliquent pas de sorties de liquidités. Et il se trouve que le principal actionnaire de Crédit Agricole SA, la SAS Rue de la Boétie (contrôlée par les Caisses régionales du Crédit Agricole), détenteur de 55% du capital, s’est engagé à demander à se faire payer le dividende en actions. Ce sera aussi le cas des salariés actionnaires du groupe, qui représentent 5% du capital, espère la direction. « C’est aussi parce que notre principal actionnaire s’est engagé à se faire payer en actions que nous pouvons distribuer ce dividende », a déclaré Jérôme Grivet, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA.

Sur les 40% d’actionnaires restants, « nous pensons qu’une partie significative des minoritaires, historiquement les deux tiers, vont souscrire à l’option du paiement en actions », a expliqué le directeur général adjoint.

En fonction de la proportion des minoritaires qui auront opté pour le paiement en actions, la banque mettra en place des rachats d’actions. « Les rachats d’actions font partie de notre dispositif cohérent avec la recommandation de la BCE. Ils pourront donc commencer dès le mois de juin, lors de la distribution du dividende en actions », a assuré Jérôme Grivet.