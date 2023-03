«Les fonds mettent plus d’un an à intégrer des changements de notes ESG dans leur portefeuille»

Vos dernières recherches observent les effets des modifications des notes ESG des entreprises cotées sur leurs pratiques, et les choix d’investissement des fonds. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos découvertes ? Notre recherche a révélé que les notes ESG ont un impact sur les fonds communs de placement, en particulier ceux qui ont une stratégie ESG ou de développement durable explicite. Les fonds ESG ont tendance à investir davantage dans une entreprise qui a vu sa note ESG augmenter, et à vendre celle dont la note a été abaissé. Cependant, il faut près de 15 à 18 mois pour que les fonds ESG intègrent ces changements de note ESG. Nous montrons une tendance similaire pour les rendements boursiers, qui prennent du temps à intégrer ces informations. Cela indique qu’une partie des rendements provient de la pression sur les prix engendrée par l’évolution de l’allocation des fonds communs de placement à la suite du changement de note ESG. Vos recherches antérieures portaient également sur les notes ESG, en particulier sur la divergence entre les différents fournisseurs. Comment expliquez-vous cette divergence ? La faible corrélation entre les notes ESG des différents prestataires est de notoriété publique. Notre recherche tente d’expliquer les raisons de cette grande divergence. Nous en avons identifié trois sources : le périmètre, les pondérations et la mesure. Le périmètre concerne l’inclusion ou l’exclusion des critères que vous mesurez. Par exemple : mesurent-ils ou non la corruption ? La divergence des pondérations est, elle, relative à l’importance d’un élément particulier. Pour continuer sur le même exemple : la corruption est-elle plus ou moins importante que le changement climatique dans votre modèle ? Enfin, la mesure. Il y a beaucoup de désaccord sur la façon de mesurer ces critères. Par exemple, différentes agences de notation utilisent différents proxys tels que les cas de harcèlement ou l'écart salarial entre les sexes pour mesurer la discrimination. Notre étude a révélé que la mesure est à l’origine de 56 % des divergences de notes ESG entre les fournisseurs. Cette divergence a plusieurs implications. Premièrement, vous ne pouvez pas facilement comparer les notes ESG car elles expriment différentes définitions de la durabilité. Si vous êtes un petit gestionnaire d’actifs et que vous comptez sur un seul fournisseur de notes ESG, vous devez savoir comment ces notes sont attribuées, puis faire preuve de diligence raisonnable pour les décisions d’investissement. La plupart des grands gestionnaires d’actifs achètent des données et créent leurs propres notations en fonction de leurs périmètres et pondérations. Ils doivent encore rester prudents avec les différentes manières de mesurer les indicateurs. Les agences de notation ESG doivent-elles alors faire preuve de davantage de transparence sur leurs méthodologies et leurs sources de données ? Oui! Aujourd’hui, je ne peux pas comparer des fonds basés sur différentes notations ESG car chaque agence de notation définit l’ESG différemment. Le problème des données ESG relève de l’opacité de leurs méthodologies. Les agences de notation ne veulent aucune concurrence autour de leurs méthodologies ou affirment que ces critiques sont simplistes, c’est pourquoi ils les gardent intentionnellement opaques. Je suis en faveur que les régulateurs imposent plus de transparence sur les méthodologies. La standardisation apporterait-elle de la clarté ? Je suis contre la standardisation car, premièrement, chacun a sa propre définition de la durabilité. Et chacun a droit à ses propres préférences. Deuxièmement, et c’est encore plus problématique, il y a la divergence de mesure. Si on standardise quelque chose que l’on ne sait pas mesurer, on accepte juste d’utiliser une mauvaise mesure. S’il est standardisé, il n’y aura pas d’innovation à l’avenir sur l’amélioration de ces mesures. Cela n’a aucun sens. Un autre de vos articles a révélé que les agences de notation comme Refinitiv ont corrigé des données ESG antérieures pour créer un lien positif entre les scores ESG et la performance boursière des entreprises, ce qui n'était pas le cas avec les données initiales. Quelles sont les implications sur la viabilité de ces scores ? Si vous téléchargez des données passées pour un certain ensemble d’entreprises aujourd’hui et à nouveau la semaine prochaine, vous verrez que certains scores ESG de ces entreprises sont différents. Si les investisseurs utilisent ces données dans leurs portefeuilles existants, cela n’a pas d’importance. Cependant, pour créer un nouveau fonds, il faut tester les données pour voir si une stratégie fonctionne. Il faut simuler des événements passés, ce qui n’est pas possible avec des données implémentées a posteriori par le fournisseur. Nous constatons que les corrélations entre les rendements boursiers et les notes ESG augmentent pour les bases de données les plus récentes. Nous cherchons toujours à savoir pourquoi Refinitiv fait cela. Mais ce n’est pas la première fois qu’ils ont des données réajustées a posteriori. Ils l’ont également fait pour leur base de données IBES [Institutional Brokers Estimate System, NDLR] qui agrège les estimations des analystes financiers. Les notes ESG ont été critiquées pour ne pas avoir anticipé des problèmes tels que l’affaire Orpéa. A quoi servent ces notations si elles ne signalent pas de tels risques ? L’objectif des notations ESG est de réduire l’asymétrie d’information. En raison de problèmes de mesure, il y aura des choses que ces notes ne signaleront pas. Nous avons besoin de beaucoup plus de progrès dans ce domaine pour mieux signaler les risques. Nous ne sommes qu’au début de ce processus. Nous menons au MIT un projet de recherche dénommé « aggregate confusion project », qui cherche à résoudre le problème actuel de la divergence des notations ESG des différents fournisseurs ainsi qu’améliorer les mesures de ces critères extra-financières. Mais il s’agit là d’un enjeu qui requiert la collaboration de tous les participants de l’industrie. Nous avons également besoin de plus de transparence sur les méthodologies. Si les agences de notation étaient transparentes sur les méthodologies, nous pourrions indiquer exactement où se situent les problèmes. Cependant, nous ne pouvons voir les défaillances de gouvernance d’Orpea qu’après qu’elles se sont produites car nous ne pouvons pas voir exactement comment MSCI ou ISS ont évalué cette organisation. Nous avons besoin d’une transparence accrue pour plus de concurrence sur la mesure. Vous estimez également que la présence d’un jugement humain provoque de la divergence dans les mesures. Comment cela affecte-t-il les notations ESG et comment peut-il être contrecarré ? Dès qu’un jugement humain intervient dans un processus, il y a un biais. Cela ne signifie pas que le jugement est invalide. Mais il faut bien voir que les analystes ESG sont influencés par l'évaluation globale de l’entreprise lorsqu’ils analysent des problèmes particuliers tels que les risques liés au changement climatique ou la discrimination fondée sur le sexe. C’est l’un des problèmes de mesure qui doit être amélioré.