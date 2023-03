Valérie Baudson est confiante sur l’Italie

Dans une interview au quotidien italien Il Sole – 24 Ore, Valérie Baudson, la directrice générale d’Amundi, se dit confiante sur l’Italie. «Les premiers choix budgétaires du nouveau gouvernement italien semblent réalistes et favorables au marché», déclare-t-elle. «Nous ne sommes pas inquiets concernant la dette publique italienne», ajoute-t-elle. Interrogé sur un éventuel intérêt pour Anima, Valérie Baudson indique ne pas commenter les spéculations du marché. Elle ajoute que la priorité d’Amundi est la croissance organique, mais que le groupe étudie les opportunités si et quand elles se présentent. «Chez Amundi, nous étudions les acquisitions à seulement trois conditions très précises: un risque d’exécution limité, un retour sur investissements de plus de 10 %, un élargissement du réseau de distribution comme cela a été le cas avec l’accord avec Banco Sabadell pour racheter Sabadell AM, et la cohérence avec nos projets stratégiques», développe-t-elle. Valérie Baudson indique considérer le groupe, qui a racheté Pioneer filiale de gestion d’actifs d’Unicredit il y a quelques années, comme franco-italien ou italo-français. «Nous pensons que nous pouvons encore croître considérablement en Europe», affirme-t-elle. L’autre axe de développement est l’Asie. Amundi vise les 500 milliards d’euros d’encours d’ici à 2025, contre 380 milliards actuellement.