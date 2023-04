UBS France ouvre une antenne dédiée aux single family offices

Le scenario de reprise de Credit Suisse n’empêchent pas UBS France de continuer à se développer en interne. La filiale tricolore de la banque suisse éponyme a annoncé ce 4 avril la création d’un pôle dédié aux single family offices. Il s’agit de la cinquième antenne de ce genre en Europe, après l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie et le Luxembourg.

Le service doit offrir un point d’accès central aux clients très fortunés, en liaison avec les services de gestion de fortune, de planification patrimoniale, de gestion d’actifs, mais aussi de banque d’investissement, nous a précisé un porte-parole. Une attention particulière sera portée à l’écosystème de la French Tech.

L’équipe comprend pour le moment deux collaborateurs : Emilie Jadat O’Shea et Cyril Zastawnik. La première combine une vingtaine d’années d’expérience en banque d’affaires chez BNP Paribas et Société Générale, tant à Paris qu’à Londres. Elle apporte une expertise des grandes capitalisations et de l’univers French Tech. Le second travaille chez UBS depuis dix ans, et évoluait depuis 2018 dans l’équipe luxembourgeoise dédiée aux single family offices. Par le passé, il a occupé divers postes au sein de la division Corporate and Investment Banking chez J.P.Morgan.

UBS essaye de repartir du bon pied dans l’univers des grandes fortunes françaises depuis ses déboires judiciaires des dernières années. La banque a été condamnée en appel fin 2021 au montant record de 1,8 milliard d’euros pour démarchage bancaire illicite de 2004 à 2011 en France et blanchiment aggravé du produit de la fraude entre 2004 et 2012. UBS s’est depuis pourvue en cassation.

Succursalisation d’UBS France

La banque a, par ailleurs, rappelé avoir démarré une réorganisation juridique de ses entités en France. UBS France, jusqu'à présent régulée en tant que filiale française d’un établissement suisse, va devenir une succursale d’UBS Europe SE. Cela doit notamment simplifier les relations entre les activités de gestion de fortune, logées dans UBS France, et la banque d’affaires française, située dans UBS Europe SE, nous précise-t-on. Cela doit aussi permettre à «l’activité française de profiter de la position de capital plus solide d’UBS Europe SE, de respecter les futures exigences réglementaires et de simplifier la structure légale de la société».

Cette réorganisation juridique a été complétée en fin d’année dernière par une nouvelle gouvernance. Xavier Bélis a pris la présidence occupée depuis dix ans par Jean-Frédéric de Leusse, tandis que Johann Rivalland a été nommé directeur de la banque privée pour la France. Gwénaël Allouche a lui remplacé Johann Rivalland à la présidence de la structure UBS La Maison de Gestion.

Interrogé sur l’influence de la fusion avec le concurrent Credit Suisse sur cette réorganisation et le lancement de l’offre, UBS France n’a pas souhaité s’exprimer. Les due diligences entre ces deux mastodontes devraient en effet prendre plusieurs mois avant que le deal ne soit scellé pour de bon. Celui-ci reste également suspendu aux conclusions d’une enquête du parquet fédéral suisse, qui a annoncé ce dimanche être à la recherche d'éventuelles infractions au droit pénal du pays commises par des responsables gouvernementaux, des régulateurs ou des dirigeants des deux banques.