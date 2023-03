Sesame Financial officialise son bureau parisien

Sesame Financial a officialisé l’ouverture d’un bureau à Paris début février. La société suisse fournit des conseils en allocation d’actifs et des solutions d’investissement qui se veulent sur mesure en commercialisant notamment des fonds thématiques et des produits structurés. Ce bureau, qui s’ajoute à ceux de Genève, Zurich et Lugano, est dirigé par Christophe Durand, recruté en qualité de directeur commercial institutionnels en juin dernier.Il évoluait auparavant chez Equitim en tant que spécialiste en solutions de placement de trésorerie et a travaillé dans les produits structurés au sein de la SFIL et de la banque d’investissement de Société Générale. «Nous agissons en tant que distributeur de solutions d’investissement sur mesure auprès d’investisseurs qui peuvent être des clients directs, comme des entreprises ou des institutionnels par exemple. Nous pouvons également proposer des solutions à des spécialistes du conseil financier en investissement : banques privées, family officers, conseillers en gestion de patrimoine indépendants… Ainsi, nous ciblons les professionnels souhaitant conseiller leurs clients pour des problématiques et des enjeux forts de placement», indique Christophe Durand sur le site internet de Sesame Financial.