Eurazeo anticipe une collecte d'environ 3 milliards d'euros en 2022

Eurazeo a annoncé mardi anticiper une collecte d'environ 3 milliards d'euros en 2022, après avoir levé 2,1 milliards d'euros auprès d'investisseurs tiers au cours des neuf premiers mois de l'année. La société d'investissement a également dévoilé une hausse de son activité sur la période de janvier à septembre.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires économique, qui correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence, a progressé de 38% par rapport à la même période de 2021, à 3,76 milliards d'euros.

Au 30 septembre, les actifs sous gestion du groupe ont progressé de 20% sur un an et de 5% par rapport à fin décembre 2021, pour s'établir à 32,14 milliards d'euros.

60 milliards dans cinq ans ?

«Eurazeo réalise sur les neuf premiers mois de l'année une croissance solide dans un contexte économique et géopolitique complexe et incertain. La bonne exécution du programme de levée de fonds, la croissance à deux chiffres des commissions de gestion, le niveau soutenu de la rotation d'actifs et la croissance de nos sociétés de portefeuille, confirment la poursuite de la dynamique du groupe, la pertinence de ses secteurs d'investissement et sa discipline et sa solidité», a indiqué Virginie Morgon, présidente du directoire, citée dans un communiqué.

«Eurazeo a initié en 2022 les levées prometteuses de fonds flagships sur plusieurs de ses stratégies qui viendront alimenter la croissance du groupe en 2023», a précisé Virginie Morgon.

En termes de perspectives, le groupe continue de tabler sur une trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 milliards d'euros à horizon cinq à sept ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE («Fee related earnings») à moyen terme à 35-40%, contre environ 30% en 2021.