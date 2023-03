Plusieurs centaines de fonds vont voir leur notation ESG dégradée par MSCI

Les notations extra-financières de plusieurs centaines de fonds vont faire l’objet d’une dégradation par le fournisseur de données et d’indices MSCI, rapporte le Financial Times. Ces changements doivent intervenir d’ici fin avril et entrent dans le contexte de renforcement de la lutte contre l’éco-blanchiment des fonds. Le journal britannique tire l’information d’une note aux investisseurs d’iShares, la filiale de BlackRock dédiée à la gestion passive et indicielle. Selon cette note, le nombre d’ETF européens avec une notation ESG AAA va passer de 1.120 à 54 et le nombre d’ETF non notés va augmenter de 24 à 462. Les ETF synthétiques devraient perdre leur notation ESG.