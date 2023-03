Paris et Madrid renforcent leurs liens

Alors que la France connaît un mouvement de grève, Emmanuel Macron, accompagné de neuf ministres et de deux secrétaires d’état, se rend aujourd’hui à Barcelone pour signer un traité d’amitié et de coopération avec Pedro Sanchez dans le cadre du 27e sommet franco-espagnol.

L’événement est symbolique : jusqu’à présent, la France s’était seulement engagée de cette façon avec l’Allemagne, au travers du traité de l’Elysée, qui fêtera le 22 janvier son soixantième anniversaire, et plus récemment, avec l’Italie, au travers du traité du Quirinal, signé en novembre 2021.

Au programme de ce sommet : un approfondissement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment sur les questions de défense et de sécurité et la création de nouvelles instances, comme le Conseil franco-espagnol pour la jeunesse. Des avancées sont aussi attendues sur les questions migratoires ainsi que sur l’énergie. Il y sera notamment question de faire progresser des projets déjà engagés, à l’image de H2Med, la nouvelle interconnexion énergétique dédiée au transport d’hydrogène entre Barcelone à Marseille, lancée officiellement au sommet d’Alicante le 9 décembre dernier.

La question de l’extension de l’exception ibérique, au centre d’une réunion hier à Bruxelles entre Teresa Ribera, ministre de la Transition écologique espagnole, et la commissaire européenne Margrethe Vestager, fera aussi partie des discussions : «le mécanisme dit ibérique s’intègre dans le cadre des mesures temporaires et on devra donc regarder en fonction du contexte sur les prix, sur notre sécurité d’approvisionnement, si ces mesures seront nécessaires pour l’été et l’hiver prochain», fait-on savoir à l’Elysée, «cette question doit être vue dans un contexte plus général».

A Paris, on reconnaît une proximité de vues très forte entre les deux pays sur les sujets d’énergie, «aussi bien sur les mécanismes d’urgence que de long terme», y compris un alignement sur l’ambition de la future réforme européenne du marché de l’électricité qui est «de faire en sorte que les prix reflètent mieux la réalité du marché et des coûts de production ».

Outre l’approfondissement des relations bilatérales, le sommet devrait aussi permettre de renforcer la coordination sur la scène européenne entre les deux pays sur des sujets comme la politique industrielle et la réponse européenne à l’IRA et la réforme du cadre de gouvernance économique européenne. Le sommet intervient à un moment-clé : l’Espagne va assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne au deuxième semestre cette année.