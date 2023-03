Naïm Abou-Jaoudé prend la direction de New York Life IM

Une page se tourne pour Candriam. Son emblématique directeur général, Naïm Abou-Jaoudé, va quitter ses fonctions. Il gardera toutefois un œil sur la société de gestion qu’il a dirigée pendant seize ans, puisqu’il prendra la direction générale de New York Life Investment Management (Nylim), la maison-mère de Candriam, le 1er mai. Il deviendra aussi président du conseil d’administration de Candriam.

En tant que CEO de la filiale de gestion d’actifs du plus grand assureur-vie des Etats-Unis, Naïm Abou-Jaoudé supervisera l’ensemble des boutiques de Nylim, dont les activités sont basées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie, ainsi que de ses plateformes américaines de fonds communs de placement et d’ETF. Il s’installera à New-York et sera rattaché à Alain Karaoglan, directeur des activités stratégiques de New York Life.

La promotion de Naïm Abou-Jaoudé intervient après le départ, fin 2022, de Yie-Hsin Yung, la directrice générale de Nylim, pour prendre la tête de State Street Global Advisors. Elle semble plutôt naturelle et logique, compte tenu du succès de Candriam, l’une des principales filiales d’investissement du groupe, qui a vu ses actifs passer d’un peu plus de 70 milliards d’euros d’actifs à 139 milliards d’euros depuis son acquisition par le groupe américain en septembre 2013. Nylim gère 371 milliards de dollars.

Vincent Hamelink dirigera Candriam

Pour succéder à Naïm Abou-Jaoudé à la direction générale, Candriam a choisi la continuité, avec une figure bien connue de la maison. Il s’agit de Vincent Hamelink, l’actuel directeur des investissements, qui travaille aux côtés de l’actuel directeur général depuis plus de vingt ans. Un choix qui se veut rassurant pour les employés. Le remplaçant de Vincent Hamelink comme directeur des investissements sera annoncé avant le 1er mai prochain, assure-t-on au sein de Candriam.

Parallèlement, Renato Guerriero, directeur des ventes et de la distribution de Candriam, occupera désormais le poste nouvellement créé de directeur général adjoint en charge du développement et de la distribution mondiale.

Quant aux fonctions de Naïm Abou-Jaoudé en tant que président de l’Efama, l’association des gestionnaires en Europe, rien n’a encore été décidé. Mais son mandat arrive de toutes façons à échéance en juin prochain.