LFPI s’apprête à prendre le contrôle de Mandarine gestion

Mandarine Gestion va accueillir un nouvel actionnaire à son capital. D’après plusieurs sources concordantes, le groupe Arkea IS, qui dispose depuis 2017 d’une participation minoritaire de 15% dans la boutique de gestion fondée par Marc Renaud, s’apprête à céder sa participation au groupe de gestion privée LFPI. L’annonce devait avoir lieu officiellement ce jeudi mais elle a été avancée à mardi soir suite à nos informations. Le groupe LFPI a en effet annoncé être entré en négociations exclusives avec aussi d’autres actionnaires de Mandarine dans le but d’en prendre le contrôle majoritaire. A l’heure actuelle, outre Arkea IS, le capital de Mandarine est détenu par Marc Renaud et son associé Rémi Leservoisier ainsi que des salariés, Financière Dassault et La Banque Postale. D’après une source proche, Marc Renaud et Rémi Leservoisier seraient les principaux vendeurs et pourraient se retirer à terme.

Les modalités financières du rapprochement entre les deux sociétés ne sont pas encore connues. Le groupe de gestion privée LFPI détient dans son escarcelle une société de gestion collective, en l’occurrence Meeschaert. Celle-ci a été rachetée par LFPI en 2021 pour la fusionner avec sa filiale Amilton AM elle-même acquise en 2019, avant d’abandonner la marque Amilton en 2022. Le groupe compte un total de 25 milliards d’euros d’actifs gérés avec quatre lignes de métier que sont le private equity, l’immobilier, la gestion d’actifs et la gestion privée. Il regroupe environ 400 salariés dans une dizaine de bureaux en Europe, aux Etats-Unis et aussi en Asie.

Arkéa reprend ses fonds

D’après nos informations, le départ d’Arkéa IS inclut le rapatriement au sein de son groupe des 850 millions d’euros confiés à Mandarine depuis son entrée au capital. Ce transfert d’argent avait été réalisé à travers des « master feeder ». Les fonds qui en bénéficiaient à l'époque étaient les fonds actions France, actions européennes de croissance et petites valeurs françaises. Il est fort probable que ce rapatriement soit effectué au bénéfice de l’une des boutiques du groupe Arkéa IS, soit auprès de Federal Finance Gestion, soit auprès de Schelcher Prince Gestion. Cette boutique affiliée d’Arkéa IS vient en effet d’ouvrir une expertise actionsalors qu’elle était spécialisée dans l’obligataire.

François Deltour, président directeur général d’Arkéa IS, n’a jamais caché son intention de développer cette classe d’actifs pour le groupe, tout comme Marc Renaud n’a jamais caché son intention de céder un jour ses parts pour assurer la pérennité de Mandarine.