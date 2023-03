L’ex-responsable durabilité de BlackRock appelle à la démission de Larry Fink

Tariq Fancy, l’ancien responsable de l’investissement durable de BlackRock, appelle Larry Fink, le patron de la société de gestion, à la démission, pour sa gestion des problématiques ESG. Dans une interview au Telegraph, l’ex-dirigeant décrit Larry Fink comme un «empereur dépourvu de vêtements» pour avoir échoué à guider correctement l’entreprise sur les sujets de développement durable. «Larry Fink devrait cesser d’esquiver le combat et entrer dans le débat [ESG] pour clarifier ce qu’il dit. S’il ne le fait pas, il devrait démissionner », déclare Tariq Fancy. Un porte-parole de BlackRock a vertement répondu à ces propos en indiquant notamment que «Tariq Fancy était parti de BlackRock depuis plus longtemps qu’il n’y a travaillé mais que, trois ans plus tard, il continue à faire du commerce avec le nom de BlackRock».