Les Etats républicains reprennent 1Md$ à BlackRock pour des motifs ESG

BlackRock a perdu plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion avec les retraits des Etats Républicains aux Etats-Unis mécontents de la politique d’investissement durable du groupe, rapporte le Financial Times. Cela n’a toutefois pas entamé les revenus de la société de gestion. Dans une interview au FT, le trésorier de la Caroline du Sud, Curtis Loftis, a annoncé qu’il allait retirer 200 millions de dollars de BlackRock d’ici à la fin de l’année. Le trésorier de la Louisiane, John Schroder, a indiqué la semaine dernière qu’il reprenait 794 millions de dollars à BlackRock. Le trésorier de l’Utah, Marlo Oaks, a liquidé 100 millions de dollars qui étaient investis dans les fonds de la société de gestion, et l’Arkansas a récupéré 125 millions de dollars cette année.