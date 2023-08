Les cryptomonnaies dominées par « la mafia Fidelity »

Plusieurs personnalités du secteur des actifs numériques ont fait leurs premières armes au même endroit : Fidelity Investments, observe le Wall Street Journal.

Fidelity est une société de gestion de fonds renommée, pierre angulaire du système financier traditionnel, que les fondateurs du bitcoin et autres crypto-monnaies avaient bien l’intention de perturber. Pourtant, cette entreprise de 77 ans est devenue un pionnier du bitcoin en 2014, en minant le jeton alors qu’il s'échangeait autour de 400 dollars. Elle a encouragé ses employés à expérimenter la technologie blockchain et à développer de nouveaux produits, ce qui a conduit au lancement de son pôle commercial crypto quatre ans plus tard.

En cours de route, elle a construit un profond vivier de talents pour l’industrie.

Fidelity a fini par se méfier d’une expansion trop rapide dans un domaine qui n’a pas encore fait ses preuves, ce qui a entraîné le départ de certains de ses premiers employés.

Le groupe d’anciens élèves de Fidelity spécialisé dans les cryptomonnaies comprend des investisseurs en capital-risque, des directeurs de recherche et des fondateurs de start-ups. Ils se désignent eux-mêmes comme « la mafia Fidelity ».

Le groupe comprend Alex Thorn, responsable de la recherche au sein de la société de services financiers Galaxy Digital, Juri Bulovic, responsable de l’exploitation minière et de la gestion de l’information, ainsi que le président du conseil d’administration de Fidelity.