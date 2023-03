L’équipe française de JO Hambro s’agrandit

Six mois après l’ouverture d’un bureau commercial à Paris, JO Hambro Capital Management étoffe son équipe française, a appris NewsManagers. La société de gestion britannique, qui gère 27 milliards d’euros à fin septembre, vient de recruter Anastasia Druais en tant que responsable clientèle. L’intéressée sera chargée de renforcer le service clients et d’appuyer le développement du marché français et du Benelux. Avant de rejoindre JO Hambro Capital Management, Anastasia Druais a travaillé chez LFIS Capital pendant près de sept ans au sein de l’équipe service clients. Elle a débuté sa carrière par des expériences chez BNP Paribas Investment Partners, Amundi Asset Management et Lyxor Asset Management en marketing et développement produits. A son nouveau poste, Anastasia Druais sera rattachée à Frédéric Lejeune, directeur général et responsable des ventes en France de JO Hambro Capital Management depuis mai dernier. L’équipe parisienne de la société de gestion britannique aura donc désormais deux personnes pour servir ses ambitions. Et peut-être davantage l’année prochaine... «Je n’ai pas encore fait de plan stratégique de développement car je veux d’abord rencontrer nos futurs clients. L’idée de collecter de l’ordre du milliard d’euros pour les trois premières années ne m’effraie pas du tout. Nous accueillerons tous types de clients, mais les premiers seront certainement ceux aux process les plus courts, comme les banques privées, assureurs, fonds de fonds, les family office ou encore le CGP les plus importants », avait expliqué en mai dernier Frédéric Lejeune dans une interview à NewsManagers.