Le secteur de la gestion dévoile son exposition à Credit Suisse

La liste est non exhaustive.

- Axa:

« Nous avons une exposition très limitée aux obligations sécurisées et aux obligations de premier rang, principalement dans des fonds participatifs.

Nous avons quelques produits dérivés garantis quotidiennement avec des limites strictes. »

- Crédit Mutuel Asset Management:

« Crédit Mutuel Asset Management est très peu exposé à Credit Suisse : nous n’avons pas d’exposition sur les actions, et avions réduit significativement notre exposition sur l’émetteur dans les produits de taux ces derniers mois.

Dans ce climat de forte inquiétude du secteur bancaire, après les défaillances de trois banques régionales aux Etats-Unis, l’annonce par la Saudi National Bank, principal actionnaire du groupe Crédit Suisse, de son refus d’apporter de nouveaux capitaux, a amplifié la défiance des investisseurs vis-à-vis de Credit Suisse et a secoué l’ensemble du secteur bancaire sur les marchés. Lorsqu’une valeur bancaire est fortement chahutée, souvent tout le secteur est pénalisé dans un premier temps, les investisseurs craignant une contagion et le retour d’un « risque systémique » comme en 2008. Néanmoins, la situation du système bancaire a fortement évolué depuis. La surveillance du secteur s’est considérablement durcie : les banques, aux Etats-Unis et plus encore en Europe (les exigences réglementaires imposées aux banques sont quasiment les mêmes quelle que soit leur taille), doivent respecter des niveaux de ratios de solvabilité (leur capacité à faire face à leurs engagements financiers à court, moyen et long terme) et de liquidité (la capacité à répondre à des besoins immédiats) élevés, afin justement d’éviter une réplique de 2008. Le système bancaire européen est aujourd’hui plus solide. »

- CNP Assurances:

« Nous ne détenons en direct aucune action de Credit Suisse, ni d’obligations subordonnées. Les seules obligations détenues sont des obligations senior, pour un montant très marginal à l’échelle du groupe. Nous restons très attentifs à l’évolution de la situation et au risque pour le secteur, mais sommes confiants sur la solidité du secteur bancaire européen qui a fait l’objet d’un renforcement significatif de la réglementation prudentielle et présente des ratios de liquidité élevés. Par ailleurs, nous sommes sélectifs avec les banques avec lesquelles nous traitons.»

- Generali:

«Nous pensons que Credit Suisse a maintenu des indicateurs financiers satisfaisants. Le régulateur financier l’a confirmé dans une communication mercredi soir. Le ratio de fonds propres CET1 se montait à 14,1 % à fin 2022 (avec une promesse de le maintenir au-dessus de 13 % en 2023) et le ratio de liquidité LCR à 144% (légèrement en hausse à 150 % à la mi-mars). Il n’en demeure pas moins que la banque a vu sa base de dépôts se contracter fortement l’année dernière, chutant de plus de 150 milliards de francs suisses. Il est à craindre que cette fuite se soit poursuivie depuis le début de l’année, en particulier ces dernières semaines (un concurrent a annoncé constater des afflux importants de dépôts, dont on peut plus que probablement se douter de la provenance). Pour toutes ces raisons, la banque suisse traverse clairement une crise de confiance de la part des investisseurs. Comme d’autres institutions financières l’ont expérimenté par le passé, lorsque la confiance des contreparties est perdue, la conduite des activités au-jour-le-jour d’une banque devient impossible. Il est donc crucial pour Credit Suisse de restaurer la confiance des marchés.

Credit Suisse est une banque systémique globale et l’est également pour la Suisse.»

- GAM:

« En règle générale, le Credit Suisse est sous-pondéré dans les fonds gérés par GAM Investment Management.

Le Credit Suisse n’a pas été considéré comme un investissement attractif. Pour l’instant, nous attendons les prochaines étapes de la banque.

Nous ne considérons pas Credit Suisse comme un sujet de préoccupation pour l’ensemble du secteur bancaire. Il s’agit d’un événement, imputable à des décisions commerciales défavorables dans un environnement défavorable».

- Fonds souverain norvégien (NBIM):

«Depuis la fin de l’année dernière, nous avons réduit notre détention du capital de Credit Suisse et nous avons désormais une participation de l’ordre de 1%», a déclaré à L’Agefi une porte-parole du fonds. Sa participation à la fin de l’année 2022 s’établissait à 1,49% et était valorisée 177,7 millions de dollars (166,6 millions d’euros).

- Invesco:

» Credit Suisse est une institution financière d’importance systémique mondiale avec 531 milliards de francs suisses d’actifs totaux, avec des expositions de contreparties plus importantes - un équivalent inconfortablement proche de Lehman Brothers. L’incident fait écho à la crise financière mondiale de 2008-2009 et a déclenché une fuite vers la sécurité sur les marchés d’actions et dans toutes les classes d’actifs.

Nous pensons toujours que le secteur financier aura du mal à surperformer face aux vents contraires macroéconomiques croissants, indépendamment de la résolution de l’incident du Crédit Suisse. Les taux de dépôt devront augmenter pour endiguer les sorties de fonds, ce qui devrait exercer une pression sur les marges. Bien que les événements de la semaine dernière semblent isolés et spécifiques à certains modèles d’entreprise, nous pensons que le problème plus général d’un environnement de taux d’intérêt plus élevés révélant d’autres faiblesses demeure. Nous pensons toutefois qu’il est fort probable que les régulateurs et les banques centrales agissent de concert pour soutenir le système financier, ce qui devrait empêcher une répétition de la crise financière mondiale.»

- Sycomore

Sycomore ne détient aucune exposition à Credit Suisse que ce soit en actions ou en obligations. Plus globalement, le secteur bancaire est très sous-pondéré dans les fonds de Sycomore AM.

- Octo AM :

«ne détient aucune position dans aucun de ses fonds sur l'émetteur Crédit Suisse. Par ailleurs, compte tenu de la forte volatilité et de la pression sur le secteur bancaire, nous avons cédé l’ensemble des positions de nos fonds sur les obligations financières CoCos dans la foulée des annonces relatives à la position de l’actionnaire de référence de Crédit Suisse. Les Cocos représentaient 12% de l’encours du fonds Octo Crédit Value et 0.9% du fonds Octo Crédit ISR Court Terme. Les fonds à échéance Octo Rendement 2025 et Octo Rendement 2028 ne détenaient aucune position sur les Cocos bancaires».

