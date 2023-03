Le patron d’Abrdn défend son style de management

Stephen Bird, le directeur général d’Abrdn, fait l’objet de critiques au sujet de son style de management jugé «agressif», selon des témoignages rapportés dans The Sunday Times. Dans une interview à Financial News, le dirigeant se défend. «Je suis direct, je suis honnête et je suis très respectueux. Mais je mets les gens au défi, et c’est ce que je suis censé faire. Vous ne pouvez pas redresser une entreprise si vous ne le faites pas», déclare-t-il au journal financier.