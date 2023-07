Le marché secondaire peine à s’ajuster dans le venture

Si l’activité sur le marché secondaire du non coté devrait dépasser cette année les niveaux records atteints en 2021, certains segments sont freinés par un problème d’ajustement des valorisations.

C’est tout particulièrement le cas pour le venture et le growth. Selon un sondage réalisé entre mai et juin par Jasmin Capital auprès d’une centaine de gérants (GP) et d’investisseurs (LP), 56 % des LP observent des décotes comprises entre 40 et 60% sur les opérations réalisées. « La majorité des décotes tournait autour de 30 à 40% il y a un an, et autour de 20% il y a deux ans. Les écarts se creusent et tendent à démontrer que le prix de départ n’était pas le bon », analyse Gilles Morel, managing director en charge des transactions secondaires chez Jasmin Capital.

Dans ce climat d’incertitude en matière de valorisation, « plus de la moitié des transactions secondaires dans le growth et le venture n’aboutissent pas », réagit Jean-Christel Trabarel, fondateur de Jasmin Capital. Selon le dirigeant, une durée de 18 à 24 mois sera nécessaire pour que ces écarts se réduisent et que le marché se normalise.

Dans le buyout en revanche, les valorisations s’ajustent. Sur les parts de fonds grandes capitalisations (fonds de plus de 1,5 milliard d’euros), plus des trois quarts des LP font état de décotes inférieures à 20%. « Pour les actifs de qualité, on traite à moins de 10% », souligne Gilles Morel. Selon le professionnel, les segments du small (moins de 400 millions d’euros) et du mid market (entre 400 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros) sont par ailleurs très plébiscités. « Tout comme dans le large cap, les décotes sont réduites. Par ailleurs, un nombre croissant d’investisseurs secondaires cherchent à nouer des relations avec ces gérants, avec lesquels ils pourront ensuite ensuite co-investir ou investir via leur stratégie primaire », explique Jean-Christel Trabarel.

Le recours au marché secondaire ne cesse de s’intensifier. Selon le sondage, près de 90% des LP pensent y maintenir, voire accélérer leur niveau d’activité cette année.