Le gouvernement suisse croit en l’avenir de Credit Suisse

Le ministre suisse des finances, Ueli Maurer, est confiant dans la réussite des efforts de redressement du Credit Suisse et a déclaré à l’antenne de la radio SRF que la Suisse avait besoin de deux grandes banques. «Je suis d’avis que le CS va prendre le virage. Il est très important pour la Suisse que nous ayons deux grandes banques pour la place financière suisse et la place économique suisse», a-t-il déclaré dans une interview accordée tard mardi et rapportée par Reuters. «Et nous avons intérêt à ce que le CS soit à nouveau stable et fort à l’avenir. Je suis tout à fait convaincu que cela va réussir», a-t-il ajouté. La deuxième plus grande banque de Suisse a levé 4 milliards de francs suisses (4,31 milliards de dollars) de capitaux frais et réduit considérablement ses activités pour se remettre sur des bases solides après une série de pertes et de défaillances dans la gestion des risques. À la question de savoir si la Suisse - qui a renfloué UBS pendant la crise financière - pourrait faire de même pour le Credit Suisse, M. Maurer a répondu : «Ce n’est pas une perspective pour le moment et il n’y a aucune raison d’en discuter». Le Credit Suisse a agi pour résoudre ses problèmes, a-t-il dit, ajoutant : «Il faut simplement les laisser tranquilles pendant un an ou deux maintenant».