Le fondateur de Hargreaves Lansdown appelle à réduire les coûts

Peter Hargreaves, le cofondateur de Hargreaves Lansdown, et son principal actionnaire, appelle la société à réaliser d’importantes économies de coûts dans une interview au Financial Times très critique à l’égard de la stratégie poursuivie par le conseil d’administration et le directeur général sortant, Chris Hill. Pour le milliardaire, le conseil d’administration s’est lancé dans des «programmes qui n’étaient absolument pas nécessaires ni pertinents» et qui ont «détourné la société de son objectif premier». Peter Hargreaves a cité les coûts en hausse de la société et son projet de fournir des conseils «hybrides», mêlant conseil automatisé et humain. Pour Peter Hargreaves, Hargreaves Lansdown compte au moins 1.000 personnes dont elle n’a pas besoin.