La Qatar Investment Authority double sa participation dans Credit Suisse

La Qatar Investment Authority a doublé sa participation dans Credit Suisse, à un peu moins de 7 % du capital, devenant le deuxième plus gros actionnaire de la banque suisse après la Saudi National Bank, rapporte le Financial Times. Cela montre l’importance grandissante des investisseurs du Moyen-Orient pour l’établissement helvétique, lesquels possèdent ensemble plus d’un cinquième du capital avec l’Arabie Saoudite notamment. Cette montée en puissance intervient alors que les actionnaires américains réduisent leurs participations dans Credit Suisse. Harris Associates, qui était le principal actionnaire de la banque il y a quelques mois avec 10 %, ne détient plus que 5 % du capital. La QIA avait commencé à investir dans Credit Suisse lors de la crise financière. Elle se renforce dans une période d’eaux troubles pour la banque suisse.