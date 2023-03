Goldman Sachs va réduire la taille de ses actifs alternatifs

L’activité de gestion d’actifs de Goldman Sachs Group va réduire considérablement les 59 milliards de dollars d’investissements alternatifs (immobilier, private equity, etc) qui ont pesé sur les résultats de la banque, a déclaré un dirigeant à Reuters. Le géant de Wall Street prévoit de céder ses positions au cours des prochaines années et de remplacer certains de ces fonds dans son bilan par des capitaux venant de l’extérieur, a déclaré Julian Salisbury, directeur des investissements de la gestion d’actifs et de patrimoine chez Goldman Sachs, dans une interview à Reuters. «Je m’attendrais à voir une baisse significative par rapport aux niveaux actuels», a déclaré Julian Salisbury. «Ce ne sera pas zéro parce que nous continuerons à investir dans et aux côtés des fonds, par opposition aux transactions individuelles sur le bilan.» Goldman Sachs, qui a racheté récemment NN IP en Europe, compte se séparer de plus de 3 000 employés après une année 2022 difficile. La banque fournira plus de détails sur ses cessions d’actifs lors de sa journée investisseurs le 28 février.