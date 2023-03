Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking mise sur l’étranger

Alors que Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking doit fêter ses 55 ans en 2023, son directeur général, Tommaso Corcos, évoque la transformation de la banque privée dans une interview à Panorama. «Le prochain anniversaire certifie une période de changement et de croissance : nous continuons à planifier et à investir tant par le développement à l'étranger que par la transformation ESG», dit-il. A l’étranger, la banque a acquis 69 % de Reyl et la société de gestion externe 1875 Finance. Au Luxembourg, elle a acquis Compagnie de Banque Privée Quilvest. «Au total, entre les deux pays, nous nous approchons rapidement des 50 milliards d’euros d’encours», précise Tommaso Corcos.