Eurosif nomme Matt Christensen administrateur indépendant

Plusieurs sources, dont un récent article publié par l’Informé, confirment que le ministère de l’Economie et des Finances souhaiterait revenir sur les principales propositions de la refonte du label ISR, dont l’exclusion des producteurs d’énergie fossile non conventionnelle, selon Les Echos. « Le gouvernement préfère répondre aux sirères des lobbys de la fnance et des énergies fossiles plutôt que de respecter un processus participatif de plus de deux ans qui visait à faire gagner le label en crédibilité et en pertinence (… ) », s’indigne Lara Cuvelier, chez Reclaim Finance.