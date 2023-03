Eiffel recrute un directeur infrastructures de transition énergétique

Eiffel Investment Group vient d’annoncer la nomination de Laurent Coubret en tant que directeur et Charles Portalier au poste de vice-président au sein de l’activité d’infrastructures de transition énergétique, dirigée par Pierre-Antoine Machelon. Les nouveaux arrivés travailleront au déploiement du nouveau fonds Eiffel Transition Infrastructure. Il s’agit du premier fonds européen d’equity bridge dédié au financement des infrastructures d’énergie renouvelable sur un horizon de 3 à 5 ans. Le véhicule a levé 160 millions d’euros lors de sa clôture initiale il y a quelques semaines, soutenu par le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et d’autres investisseurs institutionnels comme AG2R Mondiale, Abeille Assurances, Allianz, l’Auxiliaire et Crédit Agricole Nord Est. Laurent Coubret arrive d’Engie, où il été responsable des projets d’acquisition ou de cession depuis 2018. Il a démarré sa carrière chez Solairedirect, une entreprise de la production d’énergie solaire, comme responsable du développement commercial en 2007, avant d’être nommé au poste de responsable des financements structurés en 2010. Il a ensuite été promu au poste de directeur de la gestion d’actifs en 2013. Il intègre le groupe Engie en 2015 comme responsable du développement international des projets solaires à la suite de l’acquisition de Solairedirect. Charles Portalier, pour sa part, arrive de Crédit Agricole Assurances, où il était directeur d’investissement en infrastructures depuis 2019. Il y réalisait environ 3 milliards d’euros d’origination d’euros d’acquisitions d’infrastructures, de la phase d’origination jusqu’au closing. Il a rejoint Crédit Agricole en Italie en 2016 comme analyste financier. Eiffel Investment Group comptait plus de 4,5 milliards d’euros d’encours sous gestion.