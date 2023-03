Edmond de Rothschild Europe lance un plan social au Luxembourg

Edmond de Rothschild Europe vient de licencier 20 collaborateurs au Luxembourg, a appris Paperjam. Les syndicats locaux (ALEBA, LCGB et OGBL), qui ont signé le plan social ce vendredi 10 février, ont toutefois su préserver six emplois. Ils ont également négocié des mesures d’accompagnement sociales et financières pour les personnes licenciées, dont une prime sociale, le paiement d’une indemnité extra-légale à laquelle s’ajoute une indemnité de famille, une formation et une prestation de conseil et d’accompagnement au repositionnement professionnel. Le profil des salariés concernés n’a pas été précisé.