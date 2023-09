Deux entités américaines lancent une plateforme de portefeuilles gérés séparément sur les ODD

Le fournisseur de données et de technologies financières Syntax et le gérant d’actifs américain 17 Asset Management ont annoncé, ce mardi, le lancement conjoint d’une plateforme de portefeuilles actions gérés activement et séparément, chacun investissant en fonction d’un objectif de développement durable (ODD) parmi les 17 définis par l’Organisation des nations unies (ONU). Un portefeuille sur l’ODD numéro 3 (santé et bien-être) sera le premier portefeuille lancé d’ici la fin du mois de septembre. Les deux entités ont également pour projet de lancer des indices ODD pouvant être utilisés par d’autres gérants d’actifs.