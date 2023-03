Départ du directeur Chine de Credit Suisse

Le directeur général de Credit Suisse pour la Chine, Carsten Stoehr, vient de quitter la société. Il a été remplacé par Eugene Fung, l’actuel codirecteur Global Financing & Products Group, selon une source proche du dossier contactée par Newsmanagers. Ce dernier prendra aussi dès ce 15 décembre la présidence du directoire de Credit Suisse (Hong Kong) Ltd et Credit Suisse Securities (Hong Kong), avec toutefois le besoin d’un accord du régulateur. Eugene Fung a travaillé une première fois pour Credit Suisse entre 2008 et 2016, notamment comme responsable du département de trading dérivés actions et monétaire en Asie-Pacifique. Il a réintégré la firme en octobre dernier, après un passage comme gérant de portefeuille au sein du hedge funds BFAM Partners. Le départ deCarsten Stoehr intervient après le licenciement de 2.700 collaborateurs au quatrième trimestre chez Credit Suisse. La banque poursuit actuellement une restructuration organisationnelle et capitalistique. Quelques 9.000 employés devraient être au total licenciés sur les 52.000 du groupe.