Carlyle choisit un ancien dirigeant de Goldman Sachs comme nouveau patron

Les propriétaires de Carlyle réussiront-il enfin leur passage de témoin? Après l'échec de sa direction à deux têtes qui se sera soldée par... deux départs, William Conway, David Rubenstein et Daniel D’Aniello se sont tournés vers une nouvelle pointure de la finance. Les fondateurs de Carlyle sont allés chercher Harvey M. Schwartz comme prochain directeur général de la société de capital investissement.

Ce dernier a passé 20 ans chez Goldman Sachs dont deux en tant que président et codirecteur d’exploitation (COO) de la banque américaine. Entré en 1997, il en a été aussi directeur financier et coresponsable des activités de trading. Il était pressenti pour un devenir le directeur général au moment du départ de Lloyd Blankfein, mais c’est finalement David Solomon qui aura le poste, provoquant le départ de Harvey Schwartz en 2018.

Gros package

Après six mois de recherche et un interim assuré par William Conway chez Carlyle, Harvey Schwartz, 58 ans, prendra donc ses fonctions ce 15 février. Son mandat est clair: poursuivre la diversification du groupe et trouver de nouvelles opportunités pour faire grandir la société. Le tout en générant une valeur «importante» pour les investisseurs des fonds mais aussi pour les actionnaires de la société, prévient un communiqué.

Cerise sur le gâteau, Harvey Schwartz pourrait gagner plus de 180 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, une somme qui ferait de lui l’un des cadres les mieux payés de Wall Street, indique un article du Financial Times ce mardi, sur la base de documents de dépôts de titres publiés lundi soir. Le dirigeant recevra jusqu'à 108 millions de dollars de primes en actions basées sur la performance qui seront payées en versements annuels si les titres de Carlyle, cotés à la Bourse de New York, augmentent d’un montant spécifié au cours de la période de cinq ans. En outre, il recevra 72 millions de dollars en actions restreintes qui seront acquises entre 2024 et 2027, sous réserve qu’il continue à travailler pour le groupe d’investissement basé à New York et à Washington.

Carlyle gérait 369 milliards de dollars à fin septembre. La société doit publier ses résultats pour l’année 2022 ce 7 février.