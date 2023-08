BlackRock critiqué pour la baisse de ses votes en faveur de résolutions ESG

Les dirigeants de fonds de pension américains et des responsables politiques libéraux mettent en garde BlackRock et d’autres grandes sociétés de gestion contre tout retour en arrière en matière d’engagement environnemental, social et de gouvernance, rapporte le Financial Times. Brad Lander, le contrôleur de New York City, accuse BlackRock de céder à une « guerre mal informée et à courte vue contre l’ESG à la demande d’intérêts particuliers ». Son commentaire intervient après le rapport d’engagement publié par BlackRock qui montre que la société de gestion a voté en faveur de seulement 7 % des résolutions environnementales et sociales lors des assemblées générales sur les 12 mois à fin juin. Michael Frerichs, le trésorier de l’Etat de l’Illinois, veut lui aussi s’assurer que les sociétés de gestion ne cèdent pas aux pressions politiques. « Nous comprenons qu’il y a des années où les résolutions sont de moins bonne qualité, mais si cela devient une tendance sur plusieurs années, alors nous serons inquiets », a-t-il ajouté. Il fait référence à la justification donnée par BlackRock pour expliquer la baisse de ses votes.