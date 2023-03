Ardian se valorise près de 7Md€

Impressionnante création de valeur. Le gérant français d’actifs non cotés Ardian a entamé un exercice de rationalisation de sa structure capitalistique qui prévoit la fusion-absorption de ses holdings de tête, faisant ressortir une valeur d’entreprise finale de 6,7 milliards d’euros. Les hypothèses de valorisations et calculs sont présentés dans un document déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2022 et repéré par les Echos. La valorisation retenue est à rapprocher de celle de 510 millions d’euros cristallisée lors de la prise d’indépendance de la société de l’assureur Axa, finalisée en 2013. Mais en dix ans, Ardian a évolué. Le gérant dispose désormais de 140 milliards de dollars (136,7 milliards d’euros) sous gestion et a étendu sa gamme au-delà de sa niche initiale du private equityqui pèse 107 milliards de dollars d’actifs : l’investisseur est désormais présent dans le financement des actifs réels en infrastructure et immobilier (23 milliards), ainsi que dans le crédit privé (10 milliards). Le capital investissement se décline en fond de fonds primaires et secondaire, en co-investissement, en leveraged buy out (LBO, acquisition avec effet de levier), expansion, croissance ainsi que dans un fonds dédié au marché Nord-Américain. Des liens avec un fonds souverain Le toilettage de la structure faitière du gérant intervient peu de temps après la révélation par le média Private Equity International de pourparlers entre le fonds souverain d’Abou Dhabi Adia et Ardian. Le fonds souverain aurait envisagé une prise de participation au capital de la société de gestion mais l’affaire aurait achoppé sur la valorisation. Contactées, les deux parties n’ont pas souhaité commenter. Le sujet de l’ouverture du capital avait déjà fait bruisser la place en novembre 2021 avec une éventuelle introduction en bourse, dans la foulée d’Antin Infrastructure Partners ou de Bridgepoint. Les liens avec les grands investisseurs institutionnels restent toutefois un point fort d’Ardian. Axa, qui a cédé la société, a conservé une participation d’une dizaine de pourcents au capital. Les Assurances du Crédit Mutuel qui ont épaulé sa prise d’indépendance sont aussi actionnaires. Adia est un gros client, avec notamment un engagement de 4 milliards de dollars dans son dernier fonds de secondaire et 2 milliards dans son fonds de co-investissement secondaire. Les investisseurs français sont aussi présents dans ses fonds et via des mandats dédiés comme ceux gérés pour la CNP, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ou l’Erafp, selon les documents juridiques. De quoi voir venir.