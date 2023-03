Ardian et Mubadala bouclent une transaction complexe de 2,1 milliards de dollars

Les deux parties se fréquentent depuis déjà plusieurs années. Mubadala Capital, la filiale de gestion d’actifs du fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala Investment Company, a conclu une transaction de private equity de 2,1 milliards de dollars (2 milliards d’euros) avec le français Ardian.

Ardian, le plus grand gérant français de capital investissement avec 140 milliards de dollars d’actifs sous gestion, investira d’une part en secondaire dans un portefeuille d’actifs constitué par Mubadala, et de l’autre procédera à un investissement primaire dans un fonds de private equity géré par Mubadala.

Côté investissement en secondaire, Ardian rachète au fonds souverain un panier de dix participations dans des fonds de capital investissement en Amérique du Nord et en Europe pilotés par des gérants «de renom» ainsi que six investissements directs dans des entreprises. Ce portefeuille quitte ainsi le bilan de Mubadala Capital. En parallèle, le français intervient comme un fonds de fonds classique en souscrivant en primaire à un fonds levé par le fonds souverain.

Le monde à l’envers

Habituellement, ce sont les fonds souverains qui s’engagent dans les véhicules de gérants. Mais Mubadala est le premier fonds souverain à s’être lancé dans la gestion pour compte de tiers, selon les deux partenaires. Il avait justement inauguré ce rôle avec Ardian en 2017 lors d’une opération similaire à celle qui vient d’être dévoilée.

«Cette transaction est la preuve de notre capacité à créer de la valeur pour nos investisseurs et nos partenaires grâce à une approche différenciée du marché du private equity», a commenté Hani Barhoush, le directeur général de Mubadala Capital.

La stratégie de Mubadala Capital consiste à réaliser des investissements de private equity directs en Amérique du Nord et en Europe, dans des secteurs clés où ses équipes disposent d’un réseau important et d’un historique solide, notamment les médias, le sport et le divertissement, les services de consommation et d’alimentation, les services financiers et les services aux entreprises. Cela marque une évolution par rapport au précédent fonds auquel avait souscrit Ardian, qui intervenait en direct, dans des fonds et en co-investissement auprès de gérants.

Mubadala Capital gère désormais environ 17 milliards de dollars au total dans ses propres investissements et dans des véhicules de capitaux tiers pour le compte d’investisseurs institutionnels, dont quatre fonds de capital-investissement, trois fonds de capital-risque et deux fonds au Brésil.