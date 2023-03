AllianceBernstein a ralenti les recrutements en 2022

Dans une interview au Wall Street Journal, Kate Burke, directrice financière et des opérations d’AllianceBernstein, indique que la société de gestion a ralenti les recrutements au second semestre 2022. «La croissance des effectifs que nous avons connue a consisté à embaucher pour des initiatives stratégiques en cours plutôt qu’à renforcer les capacités de notre organisation actuelle. Je ne pense pas qu’il y aura cette année une croissance des effectifs comme celle que nous avons connue ces deux dernières années», déclare-t-elle. Parmi les initiatives stratégiques, elle cite le projet d’ouverture d’un bureau en Inde et le renforcement dans le non coté. De plus en plus d’entreprises confient la direction financière et la direction des opérations à une seule et même personne, note le WSJ. C’est le cas d’AllianceBernstein, qui a nommé Kate Burke directrice financière cet été: celle-ci était déjà directrice des opérations depuis juillet 2020.