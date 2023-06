Alliance Bernstein recrute un directeur commercial retail et wholesales pour l’Allemagne et l’Autriche

Alliance Bernstein vient de recruter Thiemo Volkholz au poste de directeur commercial pour les segments retail et wholesales en Allemagne et en Autriche, a appris Das Investment. Il arrive de PGIM Investment, où il était responsable des relations clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Par le passé, il a été responsable du développement commercial chez Mainfirst Bank, qui opère désormais sous le nom de Stifel Europe Bank, et directeur général chez Capital Group où il a couvert les segments des banques, des gestionnaires de patrimoine et des family offices en Allemagne.