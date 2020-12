Le Royaume-Uni fait cavalier seul sur le vaccin

Le Royaume-Uni a surpris mercredi matin en annonçant son feu vert pour une mise sur le marché du vaccin anti-Covid 19 de Pfizer BioNTech dès le début de la semaine prochaine. Il devient ainsi le premier pays occidental à autoriser le produit, devançant les Etats-Unis et l'Union européenne (UE). La Chine et la Russie ont déjà commencé à vacciner leur population. Le vaccin a été validé en un temps record par l'autorité britannique des médicaments, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), 23 jours seulement après l’annonce des résultats des essais cliniques par Pfizer et BioNTech, en dehors des procédures de l'Agence européenne du médicament (EMA). De quoi nourrir les tensions avec l’UE.