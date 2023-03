Privatisation

Le ministère de l’Economie italien étudierait la cession d’une partie de sa participation de 83% dans la banque publique Cassa Depositi e Prestiti (CDP), avançait vendredi le Corriere della Sera. Selon le quotidien, Rome envisagerait de vendre 15% du capital, ce qui rapporterait environ 5 milliards d’euros à l’Etat. L’opération pourrait être réalisée par le biais d’une offre publique ou auprès d’investisseurs institutionnels. CDP, dont le capital est aussi détenu à 16% par des fondations bancaires italiennes et à 1% en autocontrôle, fournit des prêts aux collectivités locales et aux établissements publics. Le groupe est par ailleurs actionnaire de plusieurs grandes sociétés comme le pétrolier Eni (26,4%) et la poste italienne (35%), qui est elle-même un important opérateur financier au plan national. La CDP est enfin un des investisseurs du fonds de place Atlante de soutien au secteur bancaire.