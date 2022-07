La course aux stablecoins décentralisés est lancée

Multiplier les stablecoins décentralisés pour les plus gros acteurs de la DeFi permettrait de rendre l’écosystème plus résilient.

Comme l'a révélé le 21 juillet le fondateur et PDG de Curve Michael Egorov, l’un des plus gros acteurs de la finance décentralisée (DeFi) s’apprête à lancer son stablecoin, une cryptomonnaie circulant sur la blockchain et adossée au cours d’une monnaie fiat (euro ou dollar) ou d’un autre cryptoactif. Cette annonce intervient deux semaines jour pour jour après qu'Aave, autre poids lourd de la DeFi a proposé à sa communauté le lancement du GHO.

Le fonctionnement du stablecoin proposé par Curve se rapproche de celui du Dai lancé et émis en 2017 par MakerDAO, une organisation autonome décentralisée créée par le danois Rune Christensen en 2014, aujourd’hui le 4e stablecoin le plus utilisé du marché, derrière l’USDT de Tether, l’USDC de Circle et le BUSD de Binance.

Au moment de son lancement et encore aujourd’hui, le Dai a pour la première fois permis aux utilisateurs d’obtenir des stablecoins sans vendre au préalable leurs cryptoactifs. En comparaison pour acheter du tether, il fallait d’abord convertir ses ethers ou bitcoins contre du dollar pour obtenir des jetons USDT. Il propose également une transparence inédite puisque tous ses smart contracts, ces programmes informatiques paramétrables, sont auditables par n’importe qui, au contraire des réserves des stablecoins centralisés. Les smart contracts de MakerDAO fonctionnent sans droit d’administrateur, ce qui permet de rendre immuables les règles de liquidations, sans possibilité de recours. Il était d’ailleurs intéressant de constater que les premières positions remboursées par Celsius étaient les prêts contractés auprès de MakerDAO ou Aave.

Son système d’ancrage au dollar basé sur de l’arbitrage a toujours prouvé sa résilience, y compris aux vagues provoquées par la chute de Terra-Luna. « Le fait que le Dai résiste également parfaitement à la dernière crise a peut-être achevé de convaincre certains acteurs de la DeFi de se lancer », remarque Manuel Valente, directeur scientifique chez Coinhouse. Et effectivement, le fonctionnement du maintien de l’ancrage au dollar du GHO proposé par Aave à sa communauté est quasiment identique à celui du Dai. Même si pour le moment, peu d’informations ont filtré, celui de Curve devrait prendre le même chemin.

Résilience

La chute du stablecoin de Terra-Luna a rappelé que même un acteur perçu comme trop gros pour faire faillite (to big to fail) pouvait partir en fumée en 48h. Multiplier les stablecoins décentralisés pour les plus gros acteurs de la DeFi permettrait de rendre l’écosystème plus résilient en cas de chute du tether ou du circle par exemple, ces deux stablecoins étant très utilisés pour collatéraliser des prêts ou réaliser des opérations avec effets de levier. L’ensemble des smart contracts de MakerDAO permettant d’emprunter du Dai sont d’ailleurs collatéralisés à 51,4% par de l’USDC.

La chute ou les difficultés de nombreux acteurs centralisés laisse aux protocoles comme Curve ou Aave un boulevard pour continuer à gagner des parts de marché. Se doter de son propre stablecoin leur permettrait d’attirer plus de liquidité au moment de la sortie du marché baissier. Reste maintenant à connaître les spécificités proposées par chacun pour se démarquer de la concurrence mais nul doute que les stablecoins décentralisés vont se multiplier dans les mois à venir.