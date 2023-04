Gwenola Chambon : «Nous sommes dans un momentum de marché très favorable pour l’infrastructure»

Quelle est la spécialité de Vauban ?

Gwenola Chambon : Chez Vauban, nous nous concentrons sur l’investissement dans l’infrastructure, en particulier dans les projets d’infrastructure essentielles dites «core» avec des revenus prévisibles et une protection naturelle contre l’inflation. Nous privilégions des engagements à long terme avec des durées de détention moyenne d’environ 25 ans et nous prenons des prises de participation majoritaire ou minoritaire cocontrôlante. Nous nous concentrons sur quatre secteurs clés, à savoir les infrastructures sociales incluant les hôpitaux et les universités, la mobilité qui comprend à la fois les modes de transport traditionnels et les moyens de transport décarbonés tels que l'électrification des ferries, le secteur de la transition énergétique englobant les réseaux de chaleur, les compteurs intelligents et le traitement des déchets, et enfin, les infrastructures numériques avec l’une des plus grandes plateformes de fibre optique (FTTH) en France.

Quel bilan faites-vous de l’année 2022 ?

G. Chambon : Depuis le transfert de l’activité de Mirova en 2019, nous avons parcouru un long chemin. Aujourd’hui, nous gérons 8,2 milliards d’euros d’actifs répartis sur 7 fonds, avec plus de 70 investissements et plus d’une centaine d’investisseurs. Nous avons également une présence étendue sur plusieurs zones géographiques avec plus de 70 collaborateurs. En 2022, Vauban a investi un montant de 1,5 milliard d’euros et a étendu ses activités en se diversifiant vers l’Amérique du Nord, avec l’ouverture d’un bureau à New York.

Pensez-vous que le secteur de l’infrastructure continuera à démontrer sa résilience ? N’y a-t-il pas une bulle sur le segment ?

G. Chambon : Nous sommes dans un momentum de marché très favorable. Il n’y a pas de risque de bulle dans un contexte où il y a autant de continuité de marché. Si les actifs traditionnels de private equity ont pâti de la conjoncture économique, les actifs « purement » infrastructure continuent de résister du fait de leur décorrélation relative avec les cycles économiques. Concrètement, les valeurs liquidatives (NAV) et les performances des actifs continuent de progresser.

Il y’a aussi un phénomène de réallocation vers les actifs d’infrastructure. L’inflation profite à cette classe d’actifs où les projets sont quasiment tous indexés à l’inflation et permettent de surperformer par rapport à d’autres classes d’actifs avec un profil de risque comparable.

Mais au-delà des questions de cycles, il y a une tendance de fond vers la décarbonation qui profite au secteur. Quel que soit le cycle et peu importe la corrélation, les besoins pour ce type d’actifs et le soutien public sont toujours présents.

Comment évaluez-vous le soutien public envers ces classes d’actifs ?

G. Chambon : Nous remarquons dans les discussions avec le régulateur, et notamment la Commission Européenne, qu’il y’a une volonté d’encore mieux prendre un compte les bénéfices de l’infrastructure par rapport à d’autres classes d’actifs et ainsi réduire encore plus la consommation de fonds propres exigée. Cette volonté d’adopter une approche adaptée aux risques encourus avait déjà été observée avec le dispositif Solvabilité II. Aujourd’hui les exigences en fonds propres en infrastructure se situent entre 20% et 22% et seront amenées à être réduits par le régulateur afin de prendre en compte la différence de risque qui justifierait une consommation moindre du capital. Le régulateur prend de plus en considération l’importance d’aligner le coût du capital réglementaire avec le coût du risque des actifs sous-jacents.

Quelle est votre approche ESG ? Tous vos fonds sont classés «article 8» selon la réglementation SFDR, pourquoi ne pas avoir opté pour une classification «article 9»?

G. Chambon : Nous suivons de près les évolutions réglementaires, mais nous préférons que nos fonds présentent des caractéristiques solides correspondant à l’article 8. En plus de répondre aux besoins de transparence de la règlementation (nous faisons un reporting sur 16 indicateurs dits « PAI » « Principale Adverse Impact »), de viser à avoir une majorité d’actifs définis comme durables dans chacun de nos fonds, nous avons opté pour un audit volontaire de notre rapport SFDR. De cette manière, nous voulons délivrer les meilleurs standards pour les investisseurs.

Quelles sont les perspectives pour Vauban ?

G. Chambon : Nous visons un montant d’encours de 10 milliards d’euros d’ici à la fin de l’année. Nous sommes des spécialistes de l’equity et nous n’envisageons pas une diversification vers la dette privée, les métiers étant très différents et présentant des différences significatives en termes de stratégie d’investissement et de profil de risque.

