Franck Portais change de dimension chez Alantra

Managing director et responsable du bureau parisien d’Alantra, Franck Portais devient l’un des deux co-présidents de l’activité banque d’investissement du groupe. Il partagera cette responsabilité avec Andy Currie, basé à Londres.

Alantra en fait l’annonce en dévoilant ce 27 mars une nouvelle organisation pour sa division de banque d’investissement. Celle-ci aura pour directeur général Miguel Hernandez, qui affiche plus de 20 ans de maison et exercera lui aussi à partir de Londres.

La banque d’origine espagnole a également recruté Jan Caspar Hoffmann pour diriger ses activités en Allemagne et «faire du bureau d’Alantra à Francfort l’un des principaux centres internationaux du cabinet, à côté de Londres, Paris et Madrid». Enfin, Philipp Krohn a été nommé directeur général aux Etats-Unis, et partagera son temps entre New York et Boston.

Active en France

A la fois banque d’affaires et gérant alternatif, Alantra a souffert en 2022 de la baisse des volumes de fusions-acquisitions dans le monde. Ses revenus ont diminué de 26% sur un an, à 234 millions d’euros.

La France, qui contribue à hauteur de 10% des revenus du groupe, constitue son troisième marché. L’an dernier, Alantra a renforcé son activité de conseil dans l’Hexagone en prenant une part minoritaire dans le spécialiste de la tech Avolta Partners. L’ensemble s’est hissé au neuvième rang des banques conseils pour les midcaps en France – de 100 à 500 millions d’euros de valeur d’entreprise – selon le classement annuel de L’Agefi. La boutique espagnole s’est aussi illustrée en recrutant en décembre l’ancien ministre François de Rugy comme senior advisor pour développer une offre spécifique dédiée à la transition énergétique.