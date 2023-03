Wendel se lance dans la gestion pour compte de tiers

Les actionnaires l’attendaient, Laurent Mignon, le nouveau président du directoire de Wendel, l’a fait. En marge de la présentation de ses résultats 2022, la société a annoncé qu’elle avait décidé de se lancer dans la gestion pour compte de tiers. C’est un virage important pour l’entreprise qui, à l’inverse de certains de ses concurrents, comme Eurazeo ou Tikehau, s’était toujours refusée d’ouvrir son expertise à des investisseurs externes.

«La gestion pour compte de tiers est un gisement de création de valeur», affirme Laurent Mignon à L’Agefi. Cette décision est stratégique pour la société, la gestion ayant vocation à représenter une part importante de l’activité de Wendel à long terme et s’équilibrer avec son métier historique d’investisseur de longue haleine. «Nous avons l’objectif d’atteindre, à terme, une taille d’encours importante», explique Laurent Mignon. Pas question donc pour la société de se contenter de quelques centaines de millions d’euros d’actifs.

Croissance externe

Dans les prochains mois, Wendel s’attellera donc à bâtir une équipe pour développer ce nouveau métier. La société s’appuiera sur des ressources internes, mais pas seulement. «Nous n’excluons pas d’acquérir une structure pour accélérer notre démarche», précise Laurent Mignon. Dans un premier temps, et conformément à l’ADN de la société, l’offre sera concentrée sur les actions non cotées.

La société n’abandonnera pas pour autant ses bases. Elle veut rester un partenaire actif de ses sociétés en portefeuille et compte intensifier ses prises de participations. Elle cherche ainsi à investir 2 milliards d ‘euros dans les deux prochaines années. Pour cela, elle pourra notamment compter sur le milliard d’euros de cash dont elle dispose aujourd’hui. «Nous voulons être un actionnaire influent aux côtés du management de nos participations», précise Laurent Mignon. Celui-ci s’impliquera d’ailleurs personnellement auprès de la principale participation du groupe, Bureau Veritas.

Wendel, dont l’actif net réévalué se montait à 167,9 euros par action fin décembre 2022, compte sur sa nouvelle stratégie pour assurer à son titre un rendement «à deux chiffres» pendant les prochaines années.

Depuis le début de l’année, le cours de Wendel affiche une progression de 12,7% à 99,10 euros. C’est mieux que certains de ses pairs et deux fois plus que le marché dans son ensemble. Le groupe compte sur la gestion pour compte de tiers pour convaincre ses actionnaires que la décote de plus de 45% de son cours de Bourse par rapport à son actif net réévalué – classique pour ce type d’entreprise - n’est pas justifiée.