Un nouveau cabinet d’avocat dédié au M&A et Private Equity voit le jour à Lyon

Anthony Lopez, avocat au barreau de Lyon, annonce la création du cabinet de droit des affaires Alma & Co dédié principalement au M&A et au Private Equity.

Cabinet indépendant, il compte s’adresser aux entreprises françaises et étrangères pour la gestion et le développement stratégique de leurs activités, tant en France qu’à l’international. Il a rejoint le réseau d’avocats d’affaires lyonnais Saxe.Law fondé par Cinetic Avocats et Oren Avocats regroupant une vingtaine d’avocats exerçant en contentieux des affaires, droit immobilier et de la construction, droit du numérique et de la propriété intellectuelle et droit social.