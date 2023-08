TPG devient actionnaire majoritaire de A-Gas

KKR libère de la place à TPG au capital de A-Gas. La société de capital-investissement TPG a annoncé ce mardi avoir signé un accord pour prendre une participation majoritaire dans la société britannique de gaz réfrigérants A-Gas.

Dans le cadre de cette opération, KKR, l’actionnaire majoritaire jusque-là de la société restera au capital avec une participation minoritaire « significative » et continuera à travailler en collaboration avec TPG Rise Climate et l'équipe dirigeante d’A-Gas.

Les détails des conditions financières de l’opération et des participations spécifiques détenues par les deux investisseurs n’ont pas été divulgués, mais A-Gas serait valorisée à un peu plus d’un milliard de livres (1,17 milliard d’euros). Citi a conseillé TPG, tandis que Goldman Sachs a conseillé A-Gas et KKR. L’opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2023.

Croissance soutenue sous l'Égide de KKR depuis 2017

Depuis que KKR a investi par l’intermédiaire de son KKR European Fund IV en 2017, A-Gas a, en moyenne, augmenté son chiffre d’affaires de 14 % par an et son EBITDA de 18 % par an.

A lire aussi:

« A-Gas jouera un rôle prépondérant dans la mise en place d’une chaîne de valeur des gaz réfrigérants plus durable et circulaire à l'échelle mondiale, alors que la demande de réfrigérants continue d’augmenter et que la réglementation est de plus en plus stricte et rigoureuse », a déclaré Joerg Metzner, associé chez TPG Rise Climate, dans un communiqué commun. Un avis partagé par Mattia Caprioli, co-responsable du capital-investissement européen chez KKR, lequel soutient que « A-Gas joue un rôle essentiel dans l'économie circulaire des gaz réfrigérants et dans le soutien des objectifs environnementaux de lutte contre le changement climatique et le réchauffement de la planète ».

A-Gas fournit et récupère les gaz réfrigérants en vue de leur réutilisation ou de leur destruction. Au cours de l’année 2022, la société revendique que sa technologie aurait permis de réduire d’environ 8 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer 1,6 million de voitures de la circulation.

Un des actionnaires minoritaires depuis 12 ans, LDC, sortira totalement du capital suite à cette opération.