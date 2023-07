TPG Capital rachète Nextech

TPG Capital accroît sa présence sur le marché des services de santé. La société de gestion américaine a racheté auprès de Thomas H. Lee Partners (THL), le fournisseur de solutions technologiques cliniques et administratives pour les cabinets médicaux Nextech, pour un montant de 1,4 milliard de dollars.

«Notre investissement dans Nextech s’inscrit dans le cadre de notre orientation thématique sur les solutions informatiques de santé qui améliorent la productivité des prestataires et permettent des soins de haute qualité aux patients dans tous les contextes», ont déclaré Katherine Wood et Art Heidrich de TPG dans un communiqué commun.

Cette opération permet à TPG d’accéder au réseau de Nextech, qui compte plus de 11.000 médecins et plus de 60.000 cliniques, auxquels il fournit des services. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023. Dans le cadre de celle-ci, TripleTree, LLC, Guggenheim Securities, LLC, et UBS Investment Bank ont agi en tant que conseillers financiers de TPG, et Ropes & Gray LLP en tant que conseiller juridique.

TPG n’en est pas à son premier investissement dans le domaine des technologies de l’information pour les soins de santé. La société de gestion a déjà investi dans le fournisseur de données et de services de recherche clinique Iqvia et dans les sociétés de logiciels de santé WellSky et Lyric.