Tikehau Capital renforce son management

Tikehau Capital annonce plusieurs promotions. Ces nominations s’inscrivent dans « une volonté du groupe de renforcer son organisation managériale et de valoriser et promouvoir les talents du groupe », explique un porte-parole du groupe.

Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikehau Capital, assumera désormais également les fonctions de président de Tikehau Investment Management, principale société de gestion d’actifs à travers laquelle le groupe investit. Cette décision fait suite à la nomination de Bruno de Pampelonne, qui supervisera le développement des activités en Asie en qualité de président exécutif de Tikehau Capital en Asie et conseiller spécial auprès des co-fondateurs du groupe.

La direction générale de Tikehau Capital se verra aussi renforcée par la nomination de Frédéric Giovansili, directeur général adjoint de Tikehau IM, au poste de directeur général adjoint de Tikehau Capital. À ce titre, Frédéric Giovansili supervisera le développement de la franchise à l’international et de l’offre clients, et pilotera la couverture mondiale des clients du groupe.

A lire aussi:

Du côté de la direction financière, Vincent Picot est nommé directeur financier du groupe suite au départ d’Antoine Onfray, qui sera effectif à la mi-octobre. Vincent Picot exerçait jusqu’à alors les fonctions de directeur financier de Tikehau IM et de directeur adjoint de l’Investment Specialist Group.

Le groupe crée aussi une direction stratégique. À sa tête, Louis Igonet prendra la responsabilité de la direction de la stratégie, des fusions-acquisitions et des relations investisseurs, en plus de ses fonctions actuelles de responsable des relations investisseurs.

«Cette nouvelle direction stratégique a été mise en place dans un environnement très compétitif et en constante évolution afin d’identifier les opportunités de fusions-acquisitions et de croissance dans toutes les classes d’actifs et géographies de Tikehau Capital», confie à L’Agefi le porte-parole du groupe.

A lire aussi: