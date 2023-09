Tikehau Capital entre au capital de Brandart

Tikehau Capital renforce ses investissements en Italie. Le gestionnaire d’actifs alternatifs a acquis pour le compte de ses clients une participation de 25 % dans le capital du fournisseur d’emballages Brandart. Le fondateur et directeur général de l’entreprise, Maurizio Sedgh, conservera le contrôle du groupe.

«Notre partenariat avec Maurizio Sedgh contribuera à accélérer la croissance de Brandart, tant dans son activité principale que dans de nouveaux segments, dans le but de créer un guichet unique pour les marques de consommation haut de gamme pour tous les aspects de la vente au détail, de l’emballage secondaire et du merchandising visuel», a déclaré dans un communiqué Roberto Quagliuolo, directeur adjoint du capital-investissement et co-responsable de l’Italie chez Tikehau Capital.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de décarbonisation du capital-investissement de Tikehau Capital et représente son quatorzième investissement à ce jour.

Lancé en 2018 en partenariat avec TotalEnergies, le premier millésime de cette stratégie de 1,4 milliard d’euros est l’un des plus grands fonds de capital-investissement singulièrement engagé à soutenir les entreprises qui sont le moteur de la décarbonisation de l'économie. Cet investissement marque également la sixième opération de capital-investissement réalisée par Tikehau Capital en Italie depuis 2019, après les investissements dans DoveVivo, Assiteca, EuroGroup, Ecopol et MINT.

Basé dans la région de Milan, en Italie, Brandart est présent dans plusieurs régions avec des bureaux à Paris, New York et Guangzhou, en Chine. Avec un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros et une marge d’Ebitda de 14,8 % en 2022, le groupe propose une large gamme de produits d’emballage, d’installations de vitrines, de présentoirs et de solutions de merchandising.